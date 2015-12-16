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    • Агент: «У Петреску всегда есть приоритет вернуться в Россию»

    Агент: «У Петреску всегда есть приоритет вернуться в Россию»

    Агент главного тренера «Цзянсу Сайнти» Дана Петреску Николаэ Пырнеу сказал, что 47-летний специалист готов вернуться в Россию.

    «У Петреску дела отлично! Недели три назад он выиграл Кубок Китая. Он находится на хорошем счету в клубе, там меняются инвесторы, что является плюсом. Все нормально. Будут какие-то предложения, будем анализировать, смотреть.

    Возможно его возвращение в Россию? Однозначно говорить, что нет, нельзя. И сам Дан, и я неоднократно говорили, что приоритет вернуться в Россию всегда есть, потому что команды, где он работал, чувствовали себя хорошо. По его мнению, он не сказал своего последнего слова в чемпионате России, Дан хочет добиться здесь какого-то титула – Кубка или чемпионства», – сказал агент.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2015 15:51
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