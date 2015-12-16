Пильгуй: «Без финансовых вливаний «Кубань» ждет участь «Торпедо»

Бывший голкипер «Кубани» Владимир Пильгуй считает, что клубу очень нужно финансирование.

«Утеряны источники финансирования в лице предпринимателя Олега Мкртчана и на тот момент губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Не думаю, что Ткачев финансировал клуб из государственного бюджета. Но он находил инвесторов, с кем-то договаривался, давал преференции коммерсантам. Сейчас такой поддержки со стороны местных властей нет. Искать новые источники достаточно сложно.



Желание футболистов «Кубани» сменить клуб обоснованно, они не могут играть без зарплаты. Сейчас из команды может уйти ряд ключевых игроков, и важно этого не допустить. Клубу необходимы финансовые вливания в лице новых инвесторов. В другом случае «Кубань» постигнет участь московского «Торпедо». Не думаю, что при покупке Аршавина и Павлюченко руководство шло на риск. На тот момент у «Кубани» наверняка существовали гарантии. Что происходит сейчас, мне до конца непонятно», — сказал Пильгуй.