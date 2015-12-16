Бушманов: «На игроков «Спартака» оказывают колоссальное давление»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов считает, что на футболистов команды оказывается огромное давление.

«На игроков «Спартака» оказывают колоссальное давление, тем более на молодых, тем более на центральных защитников. Одному-то сложно закрепиться. А если они начнут ошибаться? Так ведь можно и под корень карьеру ребят срезать. Следует очень аккуратно подводить игроков к основному составу. Пуцко – очень важный игрок для «Спартака-2», но ставить двоих молодых в центр обороны первой команды – слишком большой риск», – сказал Бушманов.