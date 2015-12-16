Степанов: «Решение о новом тренере «Рубина» еще не принято»

Руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов сообщил, что пока решение о новом наставника команды не принято.

«На руководство клуба выходят агенты многих известных специалистов, представили Хаджи в их числе, мы это не будем отрицать, но мы пока не готовы комментировать какую-либо информацию о новом главном тренере, поскольку решение о наставнике еще не принято.

В настоящий момент команда находится в отпуске и соберется на базе клуба 14 января, для прохождения медосмотра. Футболисты получили расписание индивидуальных занятий на период отпуска от главного тренера «Рубина» Валерия Чалого. На первый сбор «Рубин» отправится 16 января в Португалию», – сказал Степанов.

Ранее сообщилось, что новым тренером казанцев станет Герги Хаджи.