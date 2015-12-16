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    • Бабатунде: «С «Днепром» у меня не вышло, буду подыскивать другой клуб»

    Бабатунде: «С «Днепром» у меня не вышло, буду подыскивать другой клуб»

    Полузащитник днепропетровского «Днепра» Михел Бабатунде сказал, что будет подыскивать себе новый клуб из Европы или Азии.

    «Сейчас я ищу новый клуб. Скорее всего, это будет не украинская команда, даже не хорошо знакомая мне «Волынь», из которой я приехал в Днепропетровск. Я хочу постоянно играть, чтобы вернуть себе место в сборной Нигерии. А для этого нужна постоянная игровая практика.

    C «Днепром» у меня не вышло, не хочу возвращаться к этой теме. Думаю, вообще не буду искать команду из Украины. Это не претензии к стране, просто хочу попробовать себя в Европе или в Азии. Сейчас отдыхаю, провожу время со своей годовалой дочкой и жду информации от агентов, чтобы в любой момент присоединиться к новой команде», – передает слова Бабатунде Sportarena.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2015 14:17
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