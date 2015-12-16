Уткин: «Лестер Сити» закончит чемпионат седьмым-восьмым, как это бывало с другими «выскочками»

Комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин считает, что «Лестер Сити», лидирующий в АПЛ, к концу сезона опустится в середину таблицы.

«Я консерватор. Я пока не вижу предпосылок для того, чтобы «Лестер» не повторил судьбу предыдущих «выскочек», которые бывают каждый год (я не вкладываю дурного смысла в это слово). Думаю, он закончит чемпионат седьмым-восьмым, и это будет прекрасный результат. Я изменю мнение, если после всего того, что мы называем boxing day, «Лестер» не опустится ниже второго места. Вообще в таких вопросах всегда приятно ошибаться. Джейми Варди, вперед!», - прокомментировал Уткин.