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    «Кубань» возглавит заместитель главы Краснодарского края

    В краснодарской «Кубани» в ближайшее время должны произойти серьезные изменения из-за проблем с финансированием. Так, стало известно, что президентом «Кубани» станет заместитель главы администрации Краснодарского края по вопросам агропромышленного комплекса Андрей Коробка.

    Последние несколько лет президентом клуба был глава Краснодарского края Александр Ткачев, но с переходом в апреле этого года на должность министра сельского хозяйства России он вынужден был оставить свой пост в клубе. На тот момент, являющийся генеральным директором «Кубани» Евгений Муравьев заявил, что президент будет выбран в течение полутора-двух месяцев, что так и не произошло. Недавно, новый глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что не планирует возглавлять «Кубань».

    Отметим, что на зимние каникулы «Кубань» ушла находясь на 15 месте турнирной таблицы российской Премьер-лиги. В активе команды 15 очков после 18 матчей.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.12.2015 10:08
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