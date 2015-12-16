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    Корниленко: «Никогда не перехожу на личности»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко признался, что всегда подходит к интервью со холодной головой.

    «Выходишь из раздевалки уже остывшим, так что вполне можно спокойно высказать свое мнение об игре. Это – часть моей работы, и я стараюсь делать ее хорошо, как и все остальное. Да и честно это по отношению к болельщикам.

    А историю на эту тему вспомнил всего одну. Была ситуация, когда я стабильно играл за Томск, забивал в почти каждой игре, а потом приезжал в сборную и не получал игровой практики. И у меня накопилось немного злости на тренера Штанге, да. Вот и сказал: если он меня не будет ставить в состав, то, может, есть смысл приостановить свои выступления за сборную? Просто летать с ней пассажиром я смысла не видел. Резонанс получился громким, мы говорили на эту тему и с президентом федерации, и с самим Штанге, но конфликт разрешился.

    А в целом я никогда не перехожу на личности и не имею привычки плохо говорить про игроков своей команды. Поэтому жалеть о сказанном повода не возникает», – признался Корниленко.

    Напомним, что в текущем сезоне Корниленко провел в составе «Крыльев» 10 матчей, В которых он отметился тремя голами и двумя голевыми передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2015 09:37
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