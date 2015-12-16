Фабрегас: «Челси» пора начать побеждать»

Испанский полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас уверен в том, что его клуб сможет преодолеть период кризиса.

«Каждый игрок нашей команды несет ответственность за происходящее. Если ты большой игрок и тебе платят за это, то ты должен играть и показывать себя на этом уровне. У всех бывают плохие игры, но настрой и отношение к делу всегда должны быть на должном уровне. Мы обязаны показывать хорошую игру.

У каждого игрока должна быть гордость. Стоит признать, что мы уже вряд ли выиграем чемпионат Англии, но мы все должны действовать лучше. Нам действительно пора начать побеждать», – считает Фабрегас.

Напомним, что в текущем чемпионате Англии «Челси» после 16 матчей занимает 16 строчку в турнирной таблице. На счету команды Моуринью 15 очков.