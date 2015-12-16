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    Фабрегас: «Челси» пора начать побеждать»

    Испанский полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас уверен в том, что его клуб сможет преодолеть период кризиса.

    «Каждый игрок нашей команды несет ответственность за происходящее. Если ты большой игрок и тебе платят за это, то ты должен играть и показывать себя на этом уровне. У всех бывают плохие игры, но настрой и отношение к делу всегда должны быть на должном уровне. Мы обязаны показывать хорошую игру.

    У каждого игрока должна быть гордость. Стоит признать, что мы уже вряд ли выиграем чемпионат Англии, но мы все должны действовать лучше. Нам действительно пора начать побеждать», – считает Фабрегас.

    Напомним, что в текущем чемпионате Англии «Челси» после 16 матчей занимает 16 строчку в турнирной таблице. На счету команды Моуринью 15 очков.

    Источник: Goal.com

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    16.12.2015 09:19
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    Комментарии (2)
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    Protosser
    1450246914
    Хм) То есть - раньше вы не планировали? Подумали 16 туров.. "- ну что - пора побеждать? - Да, пожалуй!"
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    ologreds
    1694996586
    numo452090
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