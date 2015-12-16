Блаттер: «Я не могу повлиять на расследование в отношении «Реала» и «Атлетико»

Президент ФИФА Зепп Блаттер признался, что не имеет возможности повлиять на расследование в отношении «Реала» и «Атлетико».

«Ведется закрытое расследование, и я не могу на него как-то повлиять. Но я точно могу сказать, что если «Барселона» подверглась санкциям за нарушение правил ФИФА, а мадридские клубы совершили аналогичные проступки, то они понесут такое же наказание. Мне кажется, что «Барселона» поступила неверно, начав войну против ФИФА. Было бы лучше начать диалог, этот путь всегда работает в футболе», – сказал Блаттер.

Напомним, что данное расследование в отношении «Реала» и «Атлетико» связано с неправомерным заключением контрактов с молодыми игроками.