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    Халк: «Первые дни сборов – всегда мучение»

    Бразильский форвард «Зенита» Халк признался, что больше всего не любит заниматься в тренажерном зале. И это не смотря на его выдающуюся мускулатуру.

    «Самая тяжелая тренировка в этом году? Не назову конкретное число, но первые дни сборов – всегда мучение. В отпуске отвыкаешь от нагрузок, а тут утром и вечером интенсивные тренировки, мышцы болят. Постепенно втягиваешься.

    Я не люблю все, что связано с тренажерным залом. Многие говорят, дескать, судя по мускулатуре, не вылезаешь из «качалки». Но штангу не люблю. Я и не в курсе, какой максимальный вес способен поднять – не проверял. К фитнесу объем мышечной массы отношения не имеет. Это генетическое.

    Самый удивительный день на сборах? Когда у нас не две тренировки, а одна! Пообедали – и свободное время. Лежишь, отдыхаешь. Вроде хочется заняться чем-нибудь поинтереснее, выбраться куда-то, но тело просится в кровать», – признался Халк.

    Напомним, что Халк вошел в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2015 07:18
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    Комментарии (2)
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    vladimir-7
    1450249513
    Хочется в кровать с мягенькой и тепленькой.
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    ologreds
    1694996587
    numo452083
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