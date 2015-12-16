Халк: «Первые дни сборов – всегда мучение»

Бразильский форвард «Зенита» Халк признался, что больше всего не любит заниматься в тренажерном зале. И это не смотря на его выдающуюся мускулатуру.

«Самая тяжелая тренировка в этом году? Не назову конкретное число, но первые дни сборов – всегда мучение. В отпуске отвыкаешь от нагрузок, а тут утром и вечером интенсивные тренировки, мышцы болят. Постепенно втягиваешься.

Я не люблю все, что связано с тренажерным залом. Многие говорят, дескать, судя по мускулатуре, не вылезаешь из «качалки». Но штангу не люблю. Я и не в курсе, какой максимальный вес способен поднять – не проверял. К фитнесу объем мышечной массы отношения не имеет. Это генетическое.

Самый удивительный день на сборах? Когда у нас не две тренировки, а одна! Пообедали – и свободное время. Лежишь, отдыхаешь. Вроде хочется заняться чем-нибудь поинтереснее, выбраться куда-то, но тело просится в кровать», – признался Халк.

Напомним, что Халк вошел в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов.