Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Анри: «Нынешний состав «Арсенала» способен выиграть АПЛ»

    Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри рассказал, какая позиция команды, по его мнению, нуждается в усилении.

    «Тяжелый вопрос, потому что я считаю, что нынешний состав «Арсенала» достаточно хорош для того, чтобы выиграть АПЛ. Единственное, что нам нужно, это парень, способный отработать в защите, если Фламини получит травму, то есть полузащитник оборонительного плана», – говорит Анри.

    Также француз отметил большое количество травмированных в составе «Арсенала».

    «В команде просто ненормальное количество травм. Когда все эти парни вернуться, это будет словно новое усиление. Я бы мог ответить на вопрос о том, кого еще нужно подписать, если бы вся команда была в строю, но в распоряжении тренера никогда не бывает всех футболистов сразу».

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2015 01:33
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996586
    numo452075
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+