Анри: «Нынешний состав «Арсенала» способен выиграть АПЛ»

Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри рассказал, какая позиция команды, по его мнению, нуждается в усилении.

«Тяжелый вопрос, потому что я считаю, что нынешний состав «Арсенала» достаточно хорош для того, чтобы выиграть АПЛ. Единственное, что нам нужно, это парень, способный отработать в защите, если Фламини получит травму, то есть полузащитник оборонительного плана», – говорит Анри.

Также француз отметил большое количество травмированных в составе «Арсенала».

«В команде просто ненормальное количество травм. Когда все эти парни вернуться, это будет словно новое усиление. Я бы мог ответить на вопрос о том, кого еще нужно подписать, если бы вся команда была в строю, но в распоряжении тренера никогда не бывает всех футболистов сразу».