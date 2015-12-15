Суркис: «Манчестер Сити» хочет провести первую игру с «Динамо» на нейтральном поле»

«Манчестер Сити» обратился в УЕФА с просьбой перенести матч 1/8 Лиги чемпионов против киевского «Динамо» на нейтральное поле. Об этом сообщил вице-президент УЕФА Григорий Суркис. Напомним, «Динамо» наказано двумя домашними матчами без зрителей за поведение болельщиков во время игры с «Челси».

«Насколько я знаю, «Манчестер Сити» не ставит вопрос о проведении матча в Киеве с болельщиками, «Сити» ставит вопрос о том, чтобы провести первый матч на нейтральным поле. Это является невозможным. УЕФА никогда не примет это дискриминирующее украинский клуб решение. С другой стороны, «Динамо» будет просить контрольно-дисциплинарный комитет, чтобы второй матч, который должен был пройти без зрителей, перевести в разряд «условной дисквалификации», – рассказал Суркис.