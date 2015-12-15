Агент Митрюшкина раскритиковал СМИ за новость о новом контракте игрока и опроверг ее

Агент вратаря «Спартака» Антона Митрюшкина Михаил Череповский прокомментировал новость о том, что его клиент хочет получать 50 тысяч долларов в неделю по новому контракту. Источником этой информации был «Спорт-Экспресс».

«Странные вещи происходят в нашем футболе и СМИ, которые являются ведущими в этом информационном поле. Меня удивляет тот факт, что в таком вроде бы уважаемом издании дается информация из непонятного источника и приводятся цифры, о которых не знает даже Антон и мы как его представители. Сразу закрадывается мысль о том, что кому-то нужно дестабилизировать ситуацию с возможным продлением контракта Антона. По-моему, для полноты информации или, по крайней мере, для объективности можно бы поинтересоваться о состоянии дел непосредственно в клубе и у представителей Антона, как это должно бы произойти по определению. Но этого сделано не было, мнением Антона и его представителей никто даже не интересовался.

Это, естественно, порождает массу слухов и домыслов. И никак не может способствовать образованию позитивного поля вокруг футбола. Складывается впечатление, что некоторые СМИ в погоне за «желтухой» пытаются опередить сами себя. Неужели всем интересно дальше жить в негативе и искать крамолу там, где ее даже нет? Мне сложно понять, почему вокруг самой популярной игры образуется так много негатива, кому это нужно, зачем и почему – этот вопрос для меня является загадкой. Может быть, СМИ нужно более профессионально подходить к освещению подобных нашему событий и перестать ссылаться на источники, которые по уровню своей информативности могут соперничать разве что с информацией, написанной на заборе? Не пора бы выйти на более качественный уровень и постепенно выводить наш футбол в более позитивную атмосферу?», – говорит Череповский.

Что касается самого нового контракта Митрюшкина, то, по словам агента, футболист никаких требований не предъявлял.

«Клуб сделал предложение Антону. Никаких требований или пожеланий с нашей стороны клубу предъявлено еще не было. Никакие суммы с клубом пока не обсуждались. Более того, пока Антон не вернулся из-за границы, где ему была сделана плановая операция, мы обсуждать ничего не будем».