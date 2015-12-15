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    • Губернатор: «Вопрос финансирования «Кубани» практически согласован»

    Губернатор: «Вопрос финансирования «Кубани» практически согласован»

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, за счет каких средств будет в дальнейшем существовать «Кубань», финансирование которой больше не может осуществляться из бюджета региона.

    «На содержание хоккейного клуба «Сочи» тратится около 1,4 миллиарда рублей. Футбольный клуб «Кубань» требует большего финансирования – порядка 1,5 миллиардов. Больше из бюджета мы не можем финансировать эти команды, однозначно, надо искать инвесторов. Вопрос финансирования «Кубани» практически согласован. Планируется, что системно клуб начнет получать деньги от инвестора с февраля-марта 2016 года.

    «Кубань» должна быть, и никто не вправе принять решение о ее ликвидации. Потому что это ответственность перед прошлым, сегодняшним, завтрашним днем региона. Он создан самой историей Кубани», – заявил Кондратьев.

    Источник: ТАСС

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    15.12.2015 18:13
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    Комментарии (4)
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    nikolaich2
    1450197716
    Не верю. "С февраля - марта" - это слишком неопределенно. И почему не называет инвестора? Видимо, пока еще подыскивают, кого нагнуть.
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    dkupovu
    1450203269
    ВАЖНО читать Всем!!!!! КАК платить за комуналку в 2 раза меньше (подробная схема)!!!! --- http://dum.ps/ekonom
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    Kuban23
    1450239095
    Февраль-Март это звучит в стиле - когда нибудь... Тоесть после закрытия зимнего тарнсферного окна штоле? Продадим Ткачева, Беленова, Мельгарехо - и тут вдруг бах это инвестор :))) лол
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    ologreds
    1694996590
    numo452040
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