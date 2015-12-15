Губернатор: «Вопрос финансирования «Кубани» практически согласован»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, за счет каких средств будет в дальнейшем существовать «Кубань», финансирование которой больше не может осуществляться из бюджета региона.

«На содержание хоккейного клуба «Сочи» тратится около 1,4 миллиарда рублей. Футбольный клуб «Кубань» требует большего финансирования – порядка 1,5 миллиардов. Больше из бюджета мы не можем финансировать эти команды, однозначно, надо искать инвесторов. Вопрос финансирования «Кубани» практически согласован. Планируется, что системно клуб начнет получать деньги от инвестора с февраля-марта 2016 года.

«Кубань» должна быть, и никто не вправе принять решение о ее ликвидации. Потому что это ответственность перед прошлым, сегодняшним, завтрашним днем региона. Он создан самой историей Кубани», – заявил Кондратьев.