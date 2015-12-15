Игнатьев зимой может сменить «Кубань» на «Динамо»

«Динамо» в зимнее трансферное окно не против пополнить свои ряды хавбеком «Кубани» Владиславом Игнатьевым. Недавно краснодарский клуб получил жалобу от игрока по поводу несвоевременной выплаты заработной платы, а в скором будущем Игнатьев может подать обращение в Палату по разрешению споров РФС.

В случае, если «Кубань» не выполнит финансовых обязательств по отношению к Игнатьеву, действующее соглашение с футболистом может быть расторгнуто до окончания своего срока. Если такая ситуация возникнет, то полузащитник получит возможность сменить желто-зеленую футболку на бело-голубую в качестве свободного агента уже в январе.