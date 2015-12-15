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    • Пименов: «Динамо» стоит согласиться на условия «Арсенала» по трансферу Кокорина»

    Пименов: «Динамо» стоит согласиться на условия «Арсенала» по трансферу Кокорина»

    Экс-нападающий «Динамо» Руслан Пименов заявил, что переход форварда команды Александра Кокорина в «Арсенал» позволит игроку проявить себя на новом уровне. Также он отметил, что бело-голубым стоит согласиться на ту сумму, которую готовы предложить «канониры», дабы игрок не покинул клуб летом свободным агентом.

    «Если «Динамо» поступило предложение от такого клуба, как «Арсенал», то надо отпускать футболиста, и сделать это нужно в красивой форме, чтобы имидж московского клуба был поднят на более серьезный уровень. Когда происходят такие трансферы, это всегда вызывает повышенный интерес к участникам сделки. Не каждый день гранды интересуются российскими игроками.

    Нужно ди «Динамо» торговаться и просить большую сумму? Если москвичи уверенно стоят на своем – значит, есть какие-то моменты, которые дают право рассчитывать на нужную им сумму. Не знаю, может, между клубом и игроком существуют какие-либо договоренности в случае его перехода.

    А если ничего такого нет, то необходимо торговаться, идти на контакт с лондонцами. В чемпионате осталось всего 12 матчей, и летом Кокорин покинет «Динамо» бесплатно, что намного хуже.

    Говорят Кокорин и вовсе может оказаться в «Зените»? Для футболиста английская Премьер-Лига предпочтительнее – сильный чемпионат, другие скорости, менталитет. Нужно соглашаться на переход и пробовать себя на новом уровне. Тем более, «Арсенал» участвует в Лиге чемпионов.

    Что касается «Зенита», то не исключено, что футболиста подталкивают к переходу в питерский клуб. Для сине-бело-голубых это усиление, клубу нужно держать марку, выигрывать трофеи. К тому же Кокорин – основной игрок сборной России», – сказал Пименов.

    Напомним, «Динамо» намеревается получить от продажи 24-летнего Кокорина не менее семи-восьми миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.12.2015 14:53
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    Комментарии (5)
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    Витус Беринг
    1450183459
    Проявит на новом уровне ? Бой-болом разве что можно ещё взять.
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    zenitforever2015
    1450184272
    И Пашу Мамаева в придачу.....
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    oboltus-rus
    1450187878
    арсенал инкубатор инвалидов! кокорина и так часто травмы посещают
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    Дима1960
    1450214739
    Руслан сказал разумно.
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    ologreds
    1694996590
    numo452026
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