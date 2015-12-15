Руководство «Реала» стремительно теряет доверие к Бенитесу

Наставник «Реала» Рафаэль Бенитес лишился доверия президента мадридского клуба Флорентино Переса, а также многих других представителей руководства «сливочных». Отмечается, что Бенитес в курсе происходящего. Он и сам видит, что с каждым разом все меньше людей в клубе выражают ему поддержку. Приглашая Бенитеса, руководство мадридцев возлагало на него надежды, что он сможет улучшить результаты прошлого сезона, но на сегодняшний день игра команды вызывает сплошное разочарование.

В течении текущего сезона в испанских СМИ уже не раз появлялась информация о недоверии футболистов к персоне тренера. Так же по мнению множества специалистов, Бенитес не в состоянии найти общий язык с игроками.