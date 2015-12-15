Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Руководство «Реала» стремительно теряет доверие к Бенитесу

    Руководство «Реала» стремительно теряет доверие к Бенитесу

    Наставник «Реала» Рафаэль Бенитес лишился доверия президента мадридского клуба Флорентино Переса, а также многих других представителей руководства «сливочных». Отмечается, что Бенитес в курсе происходящего. Он и сам видит, что с каждым разом все меньше людей в клубе выражают ему поддержку. Приглашая Бенитеса, руководство мадридцев возлагало на него надежды, что он сможет улучшить результаты прошлого сезона, но на сегодняшний день игра команды вызывает сплошное разочарование.

    В течении текущего сезона в испанских СМИ уже не раз появлялась информация о недоверии футболистов к персоне тренера. Так же по мнению множества специалистов, Бенитес не в состоянии найти общий язык с игроками.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2015 13:41
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DEN_i_SKA
    1450176636
    Физрук, после Ливера остальные команды только разваливал...
    Ответить
    Protosser
    1450177588
    99% людей, интересующихся футболом - еще до старта сезона были уверены, что менять Карло на Бенитеса - верх идиотизма. И только руководство одного из сильнейших и крупнейших клубов мира заподозрило это сейчас. Я думаю - откаты.
    Ответить
    AfterAll14
    1450185140
    Не потянул он Реал. Та же история что с Интером в 2010-м. Не его уровень такие команды.
    Ответить
    С-Пб on-line
    1450185639
    Команда сливает его, налаченный во главе клана!
    Ответить
    Sergey_butsko
    1450186060
    Бенитес кубковый тренер в первую очередь,как по мне,длинные дистанции это не про него,в Наполи нечего хорошего не вышло,теперь Реал,зря убрали Папу Карло,но в Лиге Чемпионов с Беней могут и выстрелить
    Ответить
    juvseriy
    1450191658
    За расторжение контракта бабосики возьмет и на отдых
    Ответить
    ЦСКА 2015-2016
    1450193345
    не давно персик его поддержал и все что ли
    Ответить
    hellkid
    1450250184
    Реал, к сожалению, стал каким-то безыдейным. Ни комбинаций, ни быстрых выходов из обороны в атаку. Стандартные подходы с флангов + навес..ну слиишком просто..Поря менять. Беня не справился, хотя с лично надеялся, что у него получится.
    Ответить
    ologreds
    1694996590
    numo452021
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+