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    • Алдонин: «Для «Зенита» в играх с «Бенфикой» главное, чтобы все лидеры были в строю»

    Алдонин: «Для «Зенита» в играх с «Бенфикой» главное, чтобы все лидеры были в строю»

    Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин выразил свое мнение по поводу соперника «Зенита» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что сине-бело-голубым предстоит двухматчевая дуэль с «Бенфикой».

    «Бенфика» стала сильнее за последний год, судя по качественной игре в Лиге Чемпионов. В группе они очень достойно смотрелись. Я видел обзоры их матчей с «Атлетико», «Бенфика» была хороша. В начале сезона будет неравная ситуация с точки зрения игровых кондиций. «Зенит» начнет турнир со сборов, тогда как «Бенфика» будет уже в игровом режиме. Главное для «Зенита», чтобы все лидеры были в строю. Чтобы команда была в оптимальной боевой форме, нужно набрать хорошие физические кондиции. Для этого в феврале нужно форсировать подготовку. Здесь на первый план выходит тренерское мастерство и готовность футболистов уже в отпуске тренироваться по индивидуальным планам», – отметил Алдонин.

    Первая встреча 1/8 финала пройдет 16-го февраля в столице Португалии, ответная – девятого марта в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.12.2015 12:31
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