Драгович: «Хорошо, что в 1/8 финала Лиги чемпионов нам попался «Манчестер Сити»

Защитник киевского «Динамо» Александар Драгович заявил, что «Манчестер Сити» не самый худший вариант для его команды по итогам жеребьевки 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов. По словам футболиста, шансы пройти англичан у киевлян есть.



«В плей-офф Лиги чемпионов по факту не может быть простых соперников, но все-таки хорошо, что нам попался «Манчестер Сити», а не «Бавария», «Реал» или «Барселона». Само собой, в противостоянии с англичанами мы не будем считаться фаворитами, но шансы пройти дальше у нас есть. Нашей обороне придется хорошо попотеть, чтобы остановить Агуэро», – цитирует Драговича abseits.at.