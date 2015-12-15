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    • Драгович: «Хорошо, что в 1/8 финала Лиги чемпионов нам попался «Манчестер Сити»

    Драгович: «Хорошо, что в 1/8 финала Лиги чемпионов нам попался «Манчестер Сити»

    Защитник киевского «Динамо» Александар Драгович заявил, что «Манчестер Сити» не самый худший вариант для его команды по итогам жеребьевки 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов. По словам футболиста, шансы пройти англичан у киевлян есть.

    «В плей-офф Лиги чемпионов по факту не может быть простых соперников, но все-таки хорошо, что нам попался «Манчестер Сити», а не «Бавария», «Реал» или «Барселона». Само собой, в противостоянии с англичанами мы не будем считаться фаворитами, но шансы пройти дальше у нас есть. Нашей обороне придется хорошо попотеть, чтобы остановить Агуэро», – цитирует Драговича abseits.at.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2015 10:56
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    Комментарии (4)
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    джон базелон
    1450169806
    Ман Сити уничтожит Киев!!!!!!
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    Дима1960
    1450173442
    Молитвы Героев да прибудут с вами,"Динамо"(Киев).
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    Nurbek Taraz
    1450182688
    Шансы есть забить гол
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    ologreds
    1694996590
    numo452011
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