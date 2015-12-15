Фред дисквалифицирован за употребление допинга до лета 2016 года

Полузащитник «Шахтера» Фред дисквалифицирован до 26 июня 2016 года за употребление допинга. Такое решение было принято КОНМЕБОЛ, сообщает UOL Esporte.

Как известно, допинг-проба футболиста дала положительный результат после одного из матчей в рамках Кубка Америки в составе сборной Бразилии. Сам Фред категорически отрицает, что принимал когда-либо запрещенные препараты.

В связи с решением о дисквалификации, Фред не сможет принимать участие в соревнованиях под эгидой южноамериканской конфедерации. Кроме того, КОНМЕБОЛ передала дело игрока в ФИФА, которая определит, будет ли дисквалификация Фреда распространяться и на другие соревнования. Представители игрока намерены подать апелляцию.