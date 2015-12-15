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    Барбоза: «Зениту» больше повезло со жребием, они сильнее»

    Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением относительно предстоящего противостяния «Зенита» и «Бенфики» в рамках 1/8 Лиги чемпионов. По словам специалиста, санкт-петербургский клуб намного сильнее португальцев по составу.

    – Обе команды радуются жребию. Кому больше повезло в итоге?

    – Думаю, что «Зениту», питерцы сильнее. А «Бенфика» – очень молодая команда. У «Зенита», без сомнения, опыта больше. И поэтому у него есть существенное преимущество.

    «Бенфика» делает ставку на молодежь, есть даже несколько 18-летних футболистов, которые проводят за первую команду свой первый сезон. И этот момент будет отражаться в матче с такой мощной командой, как «Зенит». Питерцы по составу намного сильнее, – сказал агент.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.12.2015 08:14
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    Комментарии (2)
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    Zeff
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    Не расслабляться, и уже 16.02 решить вопрос.
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    ologreds
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