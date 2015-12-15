Бутрагеньо: «Рома» – серьезный соперник, они будут очень мотивированы»

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результат жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Бутрагеньо назвал «Рому» серьезным соперником, отметив, что римляне будут крайне мотивированы.



«Рома» – серьезный соперник, они будут очень мотивированы. Эта команда показывает хорошую игру. Если будем считать себя фаворитами, это может выйти нам боком. «Рома» – итальянский клуб, а представители итальянского футбола не позволят вам расслабиться. Надеюсь, мы подойдем к матчам в хорошей форме и без травмированных. Но шансы будут равны», – сказал Бутрагеньо.