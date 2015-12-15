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    • Моуринью: «Мы находимся в зоне борьбы за выживание, но не участвуем в этой борьбе»

    Моуринью: «Мы находимся в зоне борьбы за выживание, но не участвуем в этой борьбе»

    Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью после поражения в матче 16-го тура АПЛ против "Лестера" прокомментировал турнирное положение команды. Лондонцы находятся на 16-й строчке таблицы, и лишь одно очко отделяет их от зоны вылета.

    "Я не спорю с тем, что мы находимся в зоне борьбы за выживание, но я не согласен, что мы участвуем в этой борьбе. Вы смотрите на таблицу и видите, где мы находимся. Но борьба за выживание – это когда ты находишься там на протяжении трех-четырех месяцев", – говорит Моуринью.

    Также наставник озвучил новую цель "Челси" на этот сезон.

    "Мы не сможем финишировать в четверке, но сможем попасть в первую шестерку, ведь многие команды будут терять очки. Но на сегодняшний день мы находимся на том месте, от которого мне стыдно".

    Также Моуринью прокомментировал низкую результативность команды.

    "Пока голы даются нам с трудом. Посмотрите на нашу статистику, и станет ясно, что нам тяжело забивать. Это потому, что игроки, чья работа состоит в забивании голов, не делают этого".

    Источник: BBC

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    15.12.2015 02:01
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