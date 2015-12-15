Моуринью: «Очевидно, что про попадание в первую четверку можно забыть»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче 16-го тура АПЛ против «Лестера» (1:2).

«Мы были лучше на протяжении 20-25 минут, максимум – 30. «Лестер» играл лучше нас на протяжении часа. Тяжело смотреть, как некоторые игроки не показывают тот уровень, на который способны. Я вижу только один способ исправить положение: работа на пределе возможностей. Ежедневно наблюдая за тренировками, я не имею претензий к игрокам. Но, само собой, я разочарован тем, что они потом делают на поле. Очевидно, что про первую четверку можно забыть», – говорит Моуринью.