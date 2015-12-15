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    • Моуринью: «Очевидно, что про попадание в первую четверку можно забыть»

    Моуринью: «Очевидно, что про попадание в первую четверку можно забыть»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал поражение в матче 16-го тура АПЛ против «Лестера» (1:2).

    «Мы были лучше на протяжении 20-25 минут, максимум – 30. «Лестер» играл лучше нас на протяжении часа. Тяжело смотреть, как некоторые игроки не показывают тот уровень, на который способны. Я вижу только один способ исправить положение: работа на пределе возможностей. Ежедневно наблюдая за тренировками, я не имею претензий к игрокам. Но, само собой, я разочарован тем, что они потом делают на поле. Очевидно, что про первую четверку можно забыть», – говорит Моуринью.

    Источник: BBC

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    15.12.2015 01:32
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    Комментарии (2)
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    grand-igor
    1450172390
    да думай лучше о ЧЕМПИОНШИП на следующий год
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    ologreds
    1694996592
    numo451990
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