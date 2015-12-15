Наполитано: «С «Зенитом» тяжело иметь дело, ведь «Газпром» снабжает газом всю Европу»

Агент Риккардо Наполитано, который, согласно неофициальным сведениям, представляет интересы полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, рассказал о будущем бельгийского футболиста.

«Зенит» пробился в плей-офф Лиги чемпионов, а это значит, что Витсель останется в клубе до конца сезона, хотя некоторые СМИ будут утверждать обратное. Летом велись переговоры с «Миланом», но из-за определенных проблем сделка не состоялась. С «Зенитом» тяжело иметь дело, поскольку этим клубом владеет компания, снабжающая газом всю Европу», – цитирует Наполитано Il Vero Milanista.