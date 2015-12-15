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    • Наполитано: «С «Зенитом» тяжело иметь дело, ведь «Газпром» снабжает газом всю Европу»

    Наполитано: «С «Зенитом» тяжело иметь дело, ведь «Газпром» снабжает газом всю Европу»

    Агент Риккардо Наполитано, который, согласно неофициальным сведениям, представляет интересы полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, рассказал о будущем бельгийского футболиста.

    «Зенит» пробился в плей-офф Лиги чемпионов, а это значит, что Витсель останется в клубе до конца сезона, хотя некоторые СМИ будут утверждать обратное. Летом велись переговоры с «Миланом», но из-за определенных проблем сделка не состоялась. С «Зенитом» тяжело иметь дело, поскольку этим клубом владеет компания, снабжающая газом всю Европу», – цитирует Наполитано Il Vero Milanista.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2015 01:19
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    Комментарии (4)
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    vhook1
    1450172505
    ну да, если не проиграешь зениту или начнешь переманивать их игрока, то они газ отрубят.))
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    Дима1960
    1450173717
    Знай наших,Рикардо.
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    Mariner
    1450178696
    Надо замутить клуб, главным спонсором которого будут ракетные войска стратегического назначения.
    Ответить
    ologreds
    1694996592
    numo451989
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