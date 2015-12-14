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    • Дзюба: «Не раз слышал от ребят, что нам точно достанется «Бенфика»

    Дзюба: «Не раз слышал от ребят, что нам точно достанется «Бенфика»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии турнира петербуржцам предстоит сыграть с «Бенфикой».

    «Соперник попался достойный, но он нам вполне по силам. Я бы оценил «Зенит» и «Бенфику» как равные команды. Мне кажется, не только мы довольны жеребьевкой, но и португальцы тоже. «Бенфика» – очень опытная команда, кубковый боец, который постоянно участвует в плей-офф, проходит далеко. Мы можем их пройти, я оптимистично смотрю на этот жребий», – говорит Дзюба.

    По словам футболиста, его одноклубники ожидали именно такого жребия.

    «Видел уже комментарий нашего тренера: Андре Виллаш-Боаш сказал, что знает соперника. Перед отпуском, когда говорили о том, кто может достаться, я не раз от ребят в команде слышал, что нам точно достанется «Бенфика».

    Также форвард «Зенита» выделил нескольких футболистов португальского клуба.

    «Мне Митроглу нравится. Этот форвард не так давно играет в команде, но парень он забивной. Могу выделить Луизао, защитника, который у них давно в команде. Вратарь Жулио Сезар, бразилец, его знают по «Интеру». В общем, это опытная, крепкая команда».

    Кроме того, Дзюба считает, что российский климат может стать преимуществом для его команды в ответном матче.

    «Наверное, что-то такое есть. С другой стороны, у нас тоже много теплолюбивых ребят, плюс газон в любое время года очень хороший. Это и для нас тоже важно, потому что много техничных футболистов. Отбиваться на «авось, пронесет» мы не собираемся, постараемся атаковать и забить свои мячи, чтобы пройти дальше».

    Источник: «Советский спорт»

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    14.12.2015 21:19
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    Комментарии (4)
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    Inks
    1450126425
    Оцениваю шансы Зенита как 51 на 49. 1 процент за счет того, что ответный матч будут играть дома
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    ologreds
    1694996594
    numo451971
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