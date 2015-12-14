Дзюба: «Не раз слышал от ребят, что нам точно достанется «Бенфика»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии турнира петербуржцам предстоит сыграть с «Бенфикой».

«Соперник попался достойный, но он нам вполне по силам. Я бы оценил «Зенит» и «Бенфику» как равные команды. Мне кажется, не только мы довольны жеребьевкой, но и португальцы тоже. «Бенфика» – очень опытная команда, кубковый боец, который постоянно участвует в плей-офф, проходит далеко. Мы можем их пройти, я оптимистично смотрю на этот жребий», – говорит Дзюба.

По словам футболиста, его одноклубники ожидали именно такого жребия.

«Видел уже комментарий нашего тренера: Андре Виллаш-Боаш сказал, что знает соперника. Перед отпуском, когда говорили о том, кто может достаться, я не раз от ребят в команде слышал, что нам точно достанется «Бенфика».

Также форвард «Зенита» выделил нескольких футболистов португальского клуба.

«Мне Митроглу нравится. Этот форвард не так давно играет в команде, но парень он забивной. Могу выделить Луизао, защитника, который у них давно в команде. Вратарь Жулио Сезар, бразилец, его знают по «Интеру». В общем, это опытная, крепкая команда».

Кроме того, Дзюба считает, что российский климат может стать преимуществом для его команды в ответном матче.

«Наверное, что-то такое есть. С другой стороны, у нас тоже много теплолюбивых ребят, плюс газон в любое время года очень хороший. Это и для нас тоже важно, потому что много техничных футболистов. Отбиваться на «авось, пронесет» мы не собираемся, постараемся атаковать и забить свои мячи, чтобы пройти дальше».