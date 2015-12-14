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    Веденеев: «Жребий в очередной раз помогает «Зениту»

    Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился своим мнением о жеребьевке стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, соперником «Зенита» стала «Бенфика».

    «На данный момент это самая слабая команда. Лиссабонцы находятся в поиске своей игры, оптимального состава, притирка идет, а у «Зенита» наигранный состав, которым он играет уже два года. Нет, даже и сравнивать нечего – «Зениту» могла попасться одна из четырех элитных команд, а досталась «Бенфика» – команда уровня «Зенита», ‒ говорит Веденев.

    По мнению бывшего зенитовца, удачная жеребьевка открывает перед клубом хорошие турнирные перспективы.

    «Важно, что пары в 1/8 финала сложились так, что при удачном исходе двухматчевого противостояния с «Бенфикой» «Зенит» может, например, попасть на «Вольфсбург». Тогда есть шансы даже на полуфинал. В очередной раз удачный жребий помогает «Зениту».

    Источник: «Советский спорт»

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    14.12.2015 20:01
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    Комментарии (6)
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    vladik12
    1450114720
    А жребию помогает "Газпром".
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    Ubuntu
    1450116750
    чемпион ЧЕГО?
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    fakel-vrn
    1450118184
    а еще лучше попасть после бенфики на ПСВ))
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    Недовольный
    1450120531
    Даже эта «самая слабая команда» без проблем обыграет бомжей)
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    Garrincha58
    1450124890
    я не понимаю почему даже питерские недовольны жребием или они хотели чтобы попался Ювентус или ПСЖ и чтобы Зенит вылетел сразу я понимаю московиты все твердят мол Газпром все купил у них все везде куплено привыкли все покупать Гинер все купил Газпром все купил Наши на верху купили ЧМ тоесть все купленоа почему все считают что Бенфика такой проходимый вариант а может все наоборот будет лишь бы языками почесать
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    ologreds
    1694996594
    numo451964
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