Веденеев: «Жребий в очередной раз помогает «Зениту»

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился своим мнением о жеребьевке стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, соперником «Зенита» стала «Бенфика».

«На данный момент это самая слабая команда. Лиссабонцы находятся в поиске своей игры, оптимального состава, притирка идет, а у «Зенита» наигранный состав, которым он играет уже два года. Нет, даже и сравнивать нечего – «Зениту» могла попасться одна из четырех элитных команд, а досталась «Бенфика» – команда уровня «Зенита», ‒ говорит Веденев.

По мнению бывшего зенитовца, удачная жеребьевка открывает перед клубом хорошие турнирные перспективы.

«Важно, что пары в 1/8 финала сложились так, что при удачном исходе двухматчевого противостояния с «Бенфикой» «Зенит» может, например, попасть на «Вольфсбург». Тогда есть шансы даже на полуфинал. В очередной раз удачный жребий помогает «Зениту».