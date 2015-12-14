Гаврилов: «Спартак» отказался от Зинченко»

Юрий Гаврилов, который является агентом полузащитника "Уфы" Александра Зинченко, рассказал подробности контактов с представителями столичного «Спартака».

«Одно время предлагали его "Спартаку". Но там отказались. Сказали, что у них самих таких хватает. На тот момент Саша еще не засветился так, как надо было с их точки зрения. А когда он заиграл, стал ведущим футболистом "Уфы", все вокруг ему дифирамбы поют – тут же появился интерес», - заявил Гаврилов.

В текущем сезоне 18-летний Зинченко провел в составе «Уфы» 15 матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.