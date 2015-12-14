Галицкий: «Спарта» – очень тяжелый соперник»

Владелец «Краснодара« Сергей Галицкий считает, что его команде попался очень серьезный соперник в 1/16 финала Лиги Европы – пражская «Спарта«.

«Хочу поздравить болельщиков с тем, что «Краснодар» вышел в весеннюю часть Лиги Европы. Мы наслаждаемся каждой минутой турнира. Думаю, поклонники клуба получают удовольствие от того, что команда прошла дальше. Что касается жеребьевки – не важно, какой соперник. Будем подходить к матчам с максимальной ответственностью. Это наш первый опыт.

Мы потеряем Каборе в первом матче – это очень важный для нас игрок. Надо сказать, что «Спарта» – очень тяжелый соперник. Мы видели это в игре с ЦСКА. Будет сложно и интересно. Чехи начинают чемпионат весной. Мы будем в равных обстоятельствах – это плюс. Первую игру «Краснодар» проведет на выезде – это тоже хорошо», – заявил Галицкий.

Первый матч состоятся 18 февраля, ответный – 25 февраля. 26 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.