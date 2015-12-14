Заммер: «Ювентус» – очень привлекательный соперник»

Спортивный директор «Баварии« Маттиас Заммер уверен, что его команде удастся пройти «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Очень привлекательный соперник, которого мы все слишком хорошо знаем. Мы оставили «Юве» не у дел, когда выиграли Лигу чемпионов-2012/13. На данный момент туринцы вернулись на пик формы, преодолев возникшие на старте сезона трудности. Если мы хотим оказаться в числе восьми лучших команд Европы, то мы должны быть на высоте в двух матчах с «Ювентусом», – заявил Заммер.

Напомним, что матч «Ювентус» – «Бавария» состоится 23 февраля. Ответная встреча пройдет 16 марта.