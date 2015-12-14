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    Черевченко: «Нам выпал серьезный соперник»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко считает, что его команде выпал серьезный соперник по итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы – турецкий «Фенербахче».

    «Нам выпал серьезный соперник – представитель одного из ведущих первенств в Европе. Силу и особенности турецкого футбола мы хорошо себе представляем – провели два матча с «Бешикташем», в которых оставили много сил и эмоций. При этом «Бешикташ» опережал «Фенербахче».

    Впереди новое, не менее серьезное, испытание. До наших матчей около двух месяцев – обе команды успеют изучить друг друга», – сказал Черевченко.

    Первые матчи состоятся 18 февраля, ответные – 25 февраля. 26 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    14.12.2015 16:54
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