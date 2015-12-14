Черевченко: «Нам выпал серьезный соперник»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко считает, что его команде выпал серьезный соперник по итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы – турецкий «Фенербахче».

«Нам выпал серьезный соперник – представитель одного из ведущих первенств в Европе. Силу и особенности турецкого футбола мы хорошо себе представляем – провели два матча с «Бешикташем», в которых оставили много сил и эмоций. При этом «Бешикташ» опережал «Фенербахче».

Впереди новое, не менее серьезное, испытание. До наших матчей около двух месяцев – обе команды успеют изучить друг друга», – сказал Черевченко.

Первые матчи состоятся 18 февраля, ответные – 25 февраля. 26 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.