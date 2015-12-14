Симонян ждет Черышева в «Спартаке»

Вице-президент РФС Никита Симонян считает, что полузащитнику «Реала« Денису Черышеву стоит подумать о переходе в российский клуб.

«Денису необходимо играть постоянно, быть в основном составе команды. Тем более впереди чемпионат Европы. В «Реале» ему тяжело выиграть конкуренцию. Посоветовал бы ему перейти в российский клуб. Например, в «Спартак«. Мне, как спартаковцу, было бы приятно видеть его в составе красно-белых, но выбор за Черышевым», – сказал Симонян.

Отметим, что в текущем сезоне Черышев появлялся на поле в составе «Реала» в пяти матчах, сыграв 116 минут.