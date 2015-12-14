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    Симонян ждет Черышева в «Спартаке»

    Вице-президент РФС Никита Симонян считает, что полузащитнику «Реала« Денису Черышеву стоит подумать о переходе в российский клуб.

    «Денису необходимо играть постоянно, быть в основном составе команды. Тем более впереди чемпионат Европы. В «Реале» ему тяжело выиграть конкуренцию. Посоветовал бы ему перейти в российский клуб. Например, в «Спартак«. Мне, как спартаковцу, было бы приятно видеть его в составе красно-белых, но выбор за Черышевым», – сказал Симонян.

    Отметим, что в текущем сезоне Черышев появлялся на поле в составе «Реала» в пяти матчах, сыграв 116 минут.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2015 13:59
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    grand-igor
    1450094196
    да сборной это было плюсом , для Черышева?
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    Asbjorn
    1450096110
    Жлобское руководство не даст столько денег
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    Schmitt
    1450098988
    да нахрен Денису этот унылый спартак, пусть лучше другой ищет клуб заграницей, где будет играть в основном составе
    Ответить
    Symbol
    1450101091
    Пусть уж за границей и остается. Не такой и сильный игрок, больше распиареный, что единственный из Россиян за рубежом, так еще и в Реале.
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    ologreds
    1694996596
    numo451926
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