Пеллегрини: «Премьер-лига важнее Лиги чемпионов»

Наставник «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини расставил приоритеты своей команды в текущем сезоне, сделав ставку на победу в Премьер-лиге.

«Я считаю, что Премьер-лига важнее Лиги чемпионов. В Лиге чемпионов у тебя может произойти неудачная игра, и ты вылетишь в полуфинале – никто не будет помнить, что ты сделал. А в Премьер-лиге ты играешь целый сезон. Победа в Лиге чемпионов не должна стать идеей фикс. Да, это почетный титул, и здорово победить в таком престижном турнире, но не нужно пытаться выиграть Лигу чемпионов, забывая о Премьер-лиге», – считает Пеллегрини.

В данный момент «Манчестер Сити» располагается на второй строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, имея в своем активе 32 очка.