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    Пеллегрини: «Премьер-лига важнее Лиги чемпионов»

    Наставник «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини расставил приоритеты своей команды в текущем сезоне, сделав ставку на победу в Премьер-лиге.

    «Я считаю, что Премьер-лига важнее Лиги чемпионов. В Лиге чемпионов у тебя может произойти неудачная игра, и ты вылетишь в полуфинале – никто не будет помнить, что ты сделал. А в Премьер-лиге ты играешь целый сезон. Победа в Лиге чемпионов не должна стать идеей фикс. Да, это почетный титул, и здорово победить в таком престижном турнире, но не нужно пытаться выиграть Лигу чемпионов, забывая о Премьер-лиге», – считает Пеллегрини.

    В данный момент «Манчестер Сити» располагается на второй строчке турнирной таблицы Премьер-лиги, имея в своем активе 32 очка.

    Источник: ESPN

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    14.12.2015 12:06
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    Комментарии (2)
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    джон базелон
    1450089302
    Все гораздо проще,Пелегрини не уровен для МС,с такими возможностями надо во всех турнирах быть первым,а так он сразу дал понять,что в случае вылета из ЛЧ,он поберёг силы для чемпионата!
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    ologreds
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    numo451918
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