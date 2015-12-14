«Лестер Сити» – «Челси». Онлайн-трансляция

Сегодня в рамках 16-го тура АПЛ состоится матч между «Лестер Сити» и «Челси».

«Лестер», воодушевленный свершениями лучшего нападающего АПЛ Джейми Варди, готов наказать подопечных Жозе Моуринью, которые, кажется, просто не могут перестать проигрывать. А может, этот матч вернет все в былое русло? Не пропустите!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Лестер Сити» – «Челси». Начало в 23:00.