Газизов: «Зинченко интересуются российские и зарубежные клубы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признался, что полузащитником Александром Зинченко интересуются многие европейские и российские клубы.

Существует ли интерес к Александру Зинченко?

- По нему есть предложения, приличные. Но нам хотелось бы, чтобы он остался. Минимум до конца чемпионата.

- Предложения от российских или зарубежных клубов?

- И от российских, и от зарубежных. И в финансовом плане они «Уфу» устраивают.

- Сам Зинченко знает об этих предложениях?

- Да, знает, и агент его Юрий Гаврилов знает. Но дело в том, что у нас Зинченко получает игровую практику и растет. Поэтому мне кажется, что в игровом плане ему лучше остаться в «Уфе».