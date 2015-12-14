Мамедов: «Когда уходил из «Динамо», не сдержал слезы»

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Рамиз Мамедов признался, что прощание с клубом у него получилось эмоциональным.

– Запомнили прощание с "Динамо"?

– Вызвал меня Лобановский. Я ему собирался спасибо сказать, а получилось, что он мне спасибо сказал. Спросил сначала: "Можно мне потренироваться, а то у меня самолет только через три часа?" Он мне: "Я хочу тебя поблагодарить за наши результаты. А насчет потренироваться – это твой дом, всегда сюда можешь приезжать". У меня аж слезы потекли.

Рамиз Мамедов выступал за киевское "Динамо" в сезоне 1999/2000 и провел 13 матчей в чемпионате Украины