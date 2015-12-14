Бенитес: «Реал» еще не выбыл из борьбы за титул»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес считает, что еще рано списывать мадридцев со счетов.

«Еще рано говорить, что «Реал» выбыл из борьбы за титул. Все лидеры будут терять очки. Впрочем, нам и правда нужно побеждать. Мне очень не понравился первый тайм. Во втором команда чуть собралась, но было уже поздно. В итоге – потерянные очки. Во втором тайме «Реал» играл лучше соперника, и казалось, что гол неизбежен. Нужно понять, почему поначалу команда играла так плохо. Почему не играл Кроос? Потому что я выпустил Каземиро», – сказал Бенитес.