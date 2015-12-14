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    • Уткин: «ЦСКА нужна пара хороших трансферов в медицинский штаб»

    Уткин: «ЦСКА нужна пара хороших трансферов в медицинский штаб»

    Известный комментатор Василий Уткин поделился своим взглядом на нынешнее положение дел в ЦСКА, отметив, что армейцам не помешает усиление медицинского штаба.

    "Последние пару тройку лет больше всего на свете ЦСКА нужны деньги. Была широко распространенная публикация о заседании исполкома РФС, где Евгений Гинер объяснил, что у него был колоссальный бизнес в Крыму, который теперь потерян. Или не потерян, но по крайней мере, не работает, так как нужно. В любом случае Гинер частное лицо и конкурировать с госкорпорациями ему очень тяжело.

    Большие отрывы для того и создаются, чтобы можно было спокойно перетерпеть кризис. ЦСКА не обладает превосходством, адекватном тому отрыву, который удалось создать в чемпионате. Настал момент, который порастратился. У нас странный сезон в этом году, и связываю это с изменением правил по легионерам. Команды играют не совсем в том и не в том виде, в котором они готовились.

    Второе место "Ростова", наряду с работой Бердыева, это еще и хромота "Зенита", и искания "Спартака", в "Локо" – тренер-дебютант. Пути усиления ЦСКА? Нужна пара хороших трансферов в медицинский штаб, чтобы свести к минимуму травмы", – сказа Уткин.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    14.12.2015 01:46
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    Комментарии (3)
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    Zeff
    1450073432
    Уткин брейся наголо, а уж потом появляйся на экране.
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    RUSARM
    1450079470
    Может ты в чем то и прав Уася,время покажет!!!
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    ologreds
    1694996600
    numo451883
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