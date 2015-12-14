Уткин: «ЦСКА нужна пара хороших трансферов в медицинский штаб»

Известный комментатор Василий Уткин поделился своим взглядом на нынешнее положение дел в ЦСКА, отметив, что армейцам не помешает усиление медицинского штаба.

"Последние пару тройку лет больше всего на свете ЦСКА нужны деньги. Была широко распространенная публикация о заседании исполкома РФС, где Евгений Гинер объяснил, что у него был колоссальный бизнес в Крыму, который теперь потерян. Или не потерян, но по крайней мере, не работает, так как нужно. В любом случае Гинер частное лицо и конкурировать с госкорпорациями ему очень тяжело.

Большие отрывы для того и создаются, чтобы можно было спокойно перетерпеть кризис. ЦСКА не обладает превосходством, адекватном тому отрыву, который удалось создать в чемпионате. Настал момент, который порастратился. У нас странный сезон в этом году, и связываю это с изменением правил по легионерам. Команды играют не совсем в том и не в том виде, в котором они готовились.

Второе место "Ростова", наряду с работой Бердыева, это еще и хромота "Зенита", и искания "Спартака", в "Локо" – тренер-дебютант. Пути усиления ЦСКА? Нужна пара хороших трансферов в медицинский штаб, чтобы свести к минимуму травмы", – сказа Уткин.