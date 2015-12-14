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    • Примера. «Вильярреал» нанес минимальное поражение «Реалу»  

    Примера. «Вильярреал» нанес минимальное поражение «Реалу»  

    «Реал» в выездной игре против «Вильярреала» в рамках 15-го тура чемпионата Испании не сумел набрать ни одного очка. Пропустив от форварда «желтой субмарины» Сольдадо в самом дебюте встречи, «сливочные» так и не нашли ни одного весомого аргумента против обороны хозяев. Таким образом, «Вильярреал» продолжает располагаться на пятой строчке в турнирной таблице, сократив отставание от идущего третьим «Реала» до трех очков.

    Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур

    Вильярреал – Реал (Мадрид) – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сольдадо, 8.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2015 00:22
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    Комментарии (10)
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    fakel-vrn
    1450041946
    молодцы вильярреальцы!!!
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    exis
    1450046206
    сейчас реал только способен мальмэ и хетафе обыгрывать)
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    FCTG095
    1450050914
    Бенитес рулит
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    Frozzen
    1450053670
    Хаха сливочные на этот раз за бронзу будут бороться с такими результатами
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    jinhae
    1450060090
    справедливости ради там было ударов пятьдесят по воротам вильяреала
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    _____MAKC_____
    1450077665
    Кристина заистерит и снова засобирается убегать.....!!!!!!!!!!!!!!
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    Crooclin
    1450082851
    Ничто так не скрашивает горечь от потери очков Барселоной, как поражение Реала)
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    bringing
    1450085292
    Ну,и так бывает
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    ologreds
    1694996600
    numo451877
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