Примера. «Вильярреал» нанес минимальное поражение «Реалу»  

«Реал» в выездной игре против «Вильярреала» в рамках 15-го тура чемпионата Испании не сумел набрать ни одного очка. Пропустив от форварда «желтой субмарины» Сольдадо в самом дебюте встречи, «сливочные» так и не нашли ни одного весомого аргумента против обороны хозяев. Таким образом, «Вильярреал» продолжает располагаться на пятой строчке в турнирной таблице, сократив отставание от идущего третьим «Реала» до трех очков.

Чемпионат Испании. Примера. 15-й тур

Вильярреал – Реал (Мадрид) – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сольдадо, 8.