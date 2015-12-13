Мойес: «Манчестер Юнайтед» имеет хорошие шансы чего-либо добиться в этом сезоне»

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес отметил, что несмотря на вылет из Лиги чемпионов у «красных дьяволов» остаются шансы на успешное выступление в сезоне.

«Вероятно, они испытывают разочарование из-за вылета из Лиги чемпионов. Тем не менее, у них осталась еще Лига Европы.

Также «Манчестер Юнайтед» все еще имеет превосходную возможность пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон по итогам чемпионата.

Не стоит забывать и о Кубке. У «манкунианцев» хорошие шансы чего-то достичь в этом сезоне», – сказал Мойес.