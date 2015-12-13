Гард рассказал, почему «Астон Вилла» уступила «Арсеналу»

Наставник «Астон Виллы» Реми Гард высказал свое мнение о прошедшем матче шестнадцатого тура АПЛ, в котором его подопечные уступили «Арсеналу» (0:2) на домашнем поле.

«Я знаю, что дома всегда рассчитываешь на успех, но мы встречались с лучшей командой Англии на данный момент. Кто был лучше, тот и победил. Но жаль, что мы пропустили быстрый гол. Во втором тайме пытались все исправить. Однако не играли так, как должны были. Впереди у нас матчи с прямыми конкурентами. Они будут иметь решающее значение», – сказал наставник.