Кисслинг: «Я думал о том, чтобы покинуть «Байер»

Нападающий «Байера» Штефан Кисслинг заявил, что рассматривает возможности уйти из команды. Напомним, немец не всегда попадает в основной состав леверкузенцев.



«Я уже размышлял об этом и продолжу обдумывать ситуацию. Мне хотелось бы играть. Я 10 лет в «Байере» и люблю этот клуб. Все знают, насколько счастлив я здесь. У меня хорошие отношения с болельщиками и с клубом тоже. Мне нравится здесь играть. Я люблю «Байер».



Поэтому ситуация очень, очень сложная. Все это понимают. Хотелось бы в конце своей карьеры поиграть в футбол. Поэтому я должен хорошо обдумать положение. Переговорю с руководством и постараюсь найти наилучшее решение», – сказал нападающий.