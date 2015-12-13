Чухлов: «Виллаш-Боаш боится, что Кержаков устроит революцию в команде?»

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов поделился своим мнением об информации о том, что нападающему «Зенита» Александру Кержакову запрещено появляться на базе клуба.

«У человека действующий контракт с клубом, а его не пускают на базу. Честно сказать, я нахожусь немножко в шоке. Даже если бы у него не было действующего контракта, для меня это какая-то непонятная политика Виллаш-Боаша. Чего он боится, что Кержаков устроит революцию в команде, что ли? В наше время если человека не пускали на базу, то его просто отчисляли из команды и все. И никаких претензий ни у кого ни к кому не было. Если Кержакова не пускать на базу, то надо было расторгнуть договор и выплатить все неустойки. То есть пока у руля «Зенита» Виллаш-Боаш, надо было отпустить Кержакова на этот сезон. Но никто же с игроком трудовое соглашение не расторгал.

Я думаю, что это еще и вопрос руководства клуба. Виллаш-Боаш занимается командой, а такие вопросы решает генеральный директор «Зенита» или президент клуба. Но я не думаю, что Дюков или Митрофанов взяли на себя такую ответственности не пускать Кержакова на базу. Я мало себе такое представляю. Потому что в противном случае получается, что господин Митрофанов совсем уже не далекий человек. Он появился в клубе при Кержакове. А Саша лучший бомбардир в истории «Зенита», поэтому мне непонятно, как можно такими людьми разбрасываться. А главное – что Кержаков хочет играть за «Зенит», – сказал Чухлов.