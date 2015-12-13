Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Чухлов: «Виллаш-Боаш боится, что Кержаков устроит революцию в команде?»

    Чухлов: «Виллаш-Боаш боится, что Кержаков устроит революцию в команде?»

    Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов поделился своим мнением об информации о том, что нападающему «Зенита» Александру Кержакову запрещено появляться на базе клуба.

    «У человека действующий контракт с клубом, а его не пускают на базу. Честно сказать, я нахожусь немножко в шоке. Даже если бы у него не было действующего контракта, для меня это какая-то непонятная политика Виллаш-Боаша. Чего он боится, что Кержаков устроит революцию в команде, что ли? В наше время если человека не пускали на базу, то его просто отчисляли из команды и все. И никаких претензий ни у кого ни к кому не было. Если Кержакова не пускать на базу, то надо было расторгнуть договор и выплатить все неустойки. То есть пока у руля «Зенита» Виллаш-Боаш, надо было отпустить Кержакова на этот сезон. Но никто же с игроком трудовое соглашение не расторгал.

    Я думаю, что это еще и вопрос руководства клуба. Виллаш-Боаш занимается командой, а такие вопросы решает генеральный директор «Зенита» или президент клуба. Но я не думаю, что Дюков или Митрофанов взяли на себя такую ответственности не пускать Кержакова на базу. Я мало себе такое представляю. Потому что в противном случае получается, что господин Митрофанов совсем уже не далекий человек. Он появился в клубе при Кержакове. А Саша лучший бомбардир в истории «Зенита», поэтому мне непонятно, как можно такими людьми разбрасываться. А главное – что Кержаков хочет играть за «Зенит», – сказал Чухлов.

    Источник: Eurofootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2015 17:45
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Asbjorn
    1450022256
    Гнать нытика и оставлять Семака, как минимум не хуже будет
    Ответить
    Taps
    1450022634
    Вошь уезжает на родину. Временно будет Семак, пока Галицкого на Кононова не уломают.
    Ответить
    Ortaped79
    1450028565
    гнилой тренер всю команду на дно сажает,под зад его
    Ответить
    Beim
    1450029609
    ох уж этот зенит, вместо того, что бы гордиться легендой своего клуба, делают из него изгоя.
    Ответить
    KosSidFCZP
    1450047224
    всё по делу сказал!!!
    Ответить
    Zeff
    1450055487
    АВБ пора на выход.
    Ответить
    ologreds
    1694996602
    numo451839
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+