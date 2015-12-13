Иванович: «Конкуренция в текущем сезоне АПЛ выше, чем обычно»

Защитник лондонского «Челси» Бранислав Иванович высказал свое мнение о конкуренции команд в текущем сезоне английского чемпионата.

«В этом сезоне самая сильная конкуренция с тех пор, как я перешел в «Челси». Возможно, то же самое было и в прошлом сезоне, но мы доминировали с первого матча и до последнего. А в этом сезоне мы на себе ощутили, насколько сильны соперники в чемпионате. Я верю в то, что наш упорный каждодневный труд позволит нам улучшить наше положение», – цитирует Ивановича пресс-служба клуба.