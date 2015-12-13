Ярмоленко: «В 1/8 финала Лиги чемпионов очень хочу сыграть с «Реалом»

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился своими ожиданиями от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, которая состоится в понедельник.

«Если при жеребьевке Евро-2016 у меня никаких предпочтений по соперникам не было, но в 1/8 финала Лиги чемпионов ситуация иная: тут я хочу «Реал»! Серьезно, очень хочется сыграть с этим клубом. Перед жеребьевкой группового турнира хотел, чтобы мадридцы попали к нам в группу, но они «отскочили» (улыбается). Надеюсь, что хоть сейчас «Реал» все-таки станет нашим соперником.

Читал интервью Игоря Михаловича Суркиса, в котором он сказал, что не хотел бы получить в соперники «Барселону», «Баварию» и «Реал», но, мои предпочтения, повторюсь, иные: я как раз очень хочу сыграть с «Реалом», – приводит слова Ярмоленко dynamo.kiev.ua.