Моуринью: «Варди может быть успешен в любом клубе»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью в преддверии матча против «Лестер Сити» в чемпионате Англии оценил достоинства нападающего команды соперника Джейми Варди, который недавно установил новый рекорд английской Премьер-лиги, забив в 11 матчах к ряду.

«Он лучший бомбардир и это нормально, что большие клубы хотят подписать его. Даже для больших клубов важны контратаки и важны быстрые игроки, которые способны открываться в свободные зоны между защитниками. Понятно, что большим клубам чаще приходится сталкиваться с плотной обороной, где скорее нужны техничные футболисты, чтобы взломать ее, но я думаю, что быстрый игрок с такими способностями как у Варди способен иметь успех в любом клубе.

Не думаю, что в следующем сезоне кто-то сможет побить его рекорд. Это не так просто сделать», – отметил Моуринью.