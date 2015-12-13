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    Моуринью: «Варди может быть успешен в любом клубе»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью в преддверии матча против «Лестер Сити» в чемпионате Англии оценил достоинства нападающего команды соперника Джейми Варди, который недавно установил новый рекорд английской Премьер-лиги, забив в 11 матчах к ряду.

    «Он лучший бомбардир и это нормально, что большие клубы хотят подписать его. Даже для больших клубов важны контратаки и важны быстрые игроки, которые способны открываться в свободные зоны между защитниками. Понятно, что большим клубам чаще приходится сталкиваться с плотной обороной, где скорее нужны техничные футболисты, чтобы взломать ее, но я думаю, что быстрый игрок с такими способностями как у Варди способен иметь успех в любом клубе.

    Не думаю, что в следующем сезоне кто-то сможет побить его рекорд. Это не так просто сделать», – отметил Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    13.12.2015 15:19
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