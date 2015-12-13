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    Орлов: «Обрадовался бы назначению Бердыева в «Зенит»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов сказал, что был бы рад, если бы главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев стал новым наставником «Зенита».

    «Я бы, например, обрадовался, потому что он один из немногих тренеров, который поздравил меня 2 марта с днем рождения, позвонил. У меня с ним хорошие отношения. Но мне кажется, все-таки, будет «Зенит» ориентироваться на иностранного специалиста, потому что у нас есть Гарай и Халк, и большая опасность, что не будет контакта между этими звездами мирового футбола, а когда не будет контакта, то – ну, что тут говорить… Не, знаю, это решать… есть руководители «Зенита», они будут все взвешивать, они, наверняка, сейчас уже ищут этого тренера, какого-то. Поэтому Бердыев тоже может рассматриваться.

    Слышал ли я уже какие-то имена? Нет. Люди, которые этим занимаются, они так засекречены, что под пыткой они, даже на «Телеграфе» не выдадут этой информации», – сказал Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    13.12.2015 12:57
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