Корнеев: «ЦСКА изменяет фортуна»

Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев поделился впечатлениями от выступлений ЦСКА, "Зенита" и "Спартака" в первой части сезона РФПЛ.

– ЦСКА.

– Крайне неоднозначно. В начале чемпионата команда показывала и результат, и игру, ближе к зиме ситуация изменилась. Если раньше ЦСКА, проигрывая, находил силы изменить положение дел и вырвать победу, то сейчас этого нет. Возможно, команде изменил фарт.

– «Зенит».

– В Лиге чемпионов – позитив, в чемпионате – негатив. Думаю, что лучшего выступления в еврокубках и представить невозможно: за исключением последней игры «Зенит» смотрелся прекрасно. В чемпионате же команду лихорадит, она теряет очки там, где не должна.

–​ «Спартак».

– В клубе большие перемены. Все зависит от того, насколько долго руководство готово доверять Аленичеву. Вообще «Спартак» набрал очки, которые заслужил, и борется за еврокубки. Клуб участвует в гонке, на данном этапе это неплохо. Поэтому – позитив.