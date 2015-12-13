Лам: «Бавария» должна быть на поле более энергичной и подготовленной»

Защитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги против «Ингольштадта» (2:0).

«Хочу выразить комплименты игрокам «Ингольштадта», которые играли очень смело и с самого начала матча оказывали на нас давление. Мы были недостаточно активны на поле. Именно так мы выглядели в первой половине матча. Для нас это был урок.

Мы должны быть на поле более энергичными и подготовленными. Сейчас у нас много травмированных, и тренер не может ротировать игроков, как хотелось бы. Но это не должно служить нам отговоркой», – отметил Лам.