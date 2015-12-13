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    • Лам: «Бавария» должна быть на поле более энергичной и подготовленной»

    Лам: «Бавария» должна быть на поле более энергичной и подготовленной»

    Защитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал победу своей команды в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги против «Ингольштадта» (2:0).

    «Хочу выразить комплименты игрокам «Ингольштадта», которые играли очень смело и с самого начала матча оказывали на нас давление. Мы были недостаточно активны на поле. Именно так мы выглядели в первой половине матча. Для нас это был урок.

    Мы должны быть на поле более энергичными и подготовленными. Сейчас у нас много травмированных, и тренер не может ротировать игроков, как хотелось бы. Но это не должно служить нам отговоркой», – отметил Лам.

    Источник: ФК «Бавария»

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    13.12.2015 10:37
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